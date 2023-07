Meio Ambiente| Projeto Reciclador entrega primeira das 120 carrocinhas previstas

Essa iniciativa visa fortalecer a coleta seletiva e promover a reciclagem, ganhando para a preservação do meio ambiente e a conscientização da população sobre a importância da destinação correta dos resíduos sólidos.

O Projeto Reciclador prevê a aquisição de 120 carrocinhas no total, sendo que 100 delas foram adquiridas com recursos provenientes do Fundo de Gestão Compartilhada com a CORSAN (Companhia Riograndense de Saneamento) e as outras 20 com recursos próprios do município, demonstrando o comprometimento da Prefeitura de Alegrete em iniciativas sustentáveis.

As carrocinhas serão destinadas aos integrantes do projeto, que devem cumprir alguns quesitos para usufruir desse benefício. Entre esses requisitos, estão a frequência e o acompanhamento assíduo nos serviços de coleta seletiva e reciclagem, garantindo assim o aproveitamento máximo dos materiais recolhidos.

Segundo o Secretário de Meio Ambiente, a ação visa a coleta seletiva e o descarte incorreto dos resíduos sólidos, proporcionando um impacto positivo significativo no meio ambiente. Além disso, o projeto também promove a geração de renda para os participantes, incentivando a responsabilidade ambiental e o empreendedorismo sustentável.

Para obter mais informações sobre o Projeto Reciclador, os interessados ​​podem procurar diretamente a sede da Secretaria de Meio Ambiente (Semmam), onde serão disponibilizados detalhes sobre como fazer parte do programa e os benefícios oferecidos aos associados.

A Prefeitura de Alegrete, juntamente com a Semmam, acredita que a união de esforços entre o poder público, empresas parceiras e a população é fundamental para construir um futuro mais sustentável e preservar o meio ambiente para as próximas gerações.