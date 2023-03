Profissionais de educação e literatura terão dois dias de evento no Centro Cultural

O Sesc e a Prefeitura Municipal de Alegrete promovem, nos dias 04 e 05 de abril, o evento “Jornada Literária”. A ação tem o tema “Construindo caminhos para uma cidade leitora”, frase que traduz o objetivo da organização.

Durante dois dias, profissionais da educação e literatura, estarão reunidos no Centro Cultural Adão Ortiz Houayek (Praça Osvaldo Aranha, 100) para uma série de palestras que focam, principalmente, em metodologias e estratégias de incentivo à leitura entre os estudantes do Município.

Com especialistas convidados, vindos de diferentes partes do Estado, serão abordados temas como o letramento literário em tempos de Tik Tok, o desafio de introduzir clássicos da Literatura entre os estudantes e a abordagem da cultura afro-brasileira na educação.

Também faz parte da programação uma mesa de debate com membros da Sociedade Literária Rui Neves sobre projetos de incentivo à leitura em Alegrete; e um momento cultural com a apresentação do Ballet Coppélia. A agenda completa pode ser conferida abaixo. O evento é voltado a profissionais das áreas de linguagens e ciências humanas do município, oferecendo duas vagas para cada escola estadual e particular. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (55) 3961 1130 / 3961 1646 ou whats: (55) 984236348.

“I Jornada Literária de Alegrete”

Datas: 04 e 05/04

Horário: Das 9h às 12h e das 14h às 17h

Local: Centro Cultural Adão Ortiz Houayek (Praça Osvaldo Aranha, 100)

Programação:

04/04 – 9h – palestra “Leituras e Memórias do Lugar”, com André Soltau

04/04 – 10h15 – palestra “RAPensando a Educação”, com Chiquinho Divilas

04/04 – 10h15 – palestra “Estratégias para formar jovens leitores”, com Élvio Gonçalves

04/04 – 15h15 – Momento cultural com Ballet Coppélia

04/04 – 15h30 – palestra “A importância da aplicação da lei 10.639 – a História e Cultura Afro-brasileira na Educação”, com Ana dos Santos

05/04 – 9h – palestra “Leitura de Clássicos: sempre algo novo para conhecer”, com Gabriela Silva

05/04 – 10h15 – palestra “A História bate à porta da sala de aula”, com Eleonora Medeiros

05/04 – 14h – palestra “O letramento literário nos tempos do TikTok”, com Escobar Nogueira

05/04 – 15h30 – mesa de debate “Projetos de incentivo à leitura em Alegrete e as possibilidades de inserção no ambiente escolar”, com membros da Sociedade Literária Rui Neves

Informações: Pelo telefone (55) 3961 1130 / 3961 1646 ou whats: (55) 984236348

Foto: Eduardo Silveira