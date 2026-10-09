Rio Ibirapuitã segue em cota de atenção e Defesa Civil avalia possível retorno de famílias em Alegrete

O Rio Ibirapuitã atingiu 7,72 metros na manhã desta sexta-feira (9), em Alegrete, mantendo-se na cota de atenção. Diante da redução ou estabilização do nível da água, a Defesa Civil do município realizará uma avaliação nas áreas atingidas pela cheia para verificar a possibilidade de retorno das famílias às suas residências.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil em Alegrete, Adão Roberto Rodrigues, a inundação deixou 30 famílias desabrigadas, totalizando 91 pessoas que precisaram de auxílio. Outras 61 famílias ficaram desalojadas, somando 160 pessoas que também receberam assistência do município.

Segundo Rodrigues, a liberação dos imóveis dependerá das condições de segurança identificadas durante as vistorias.

“Faremos uma avaliação nos locais que foram atingidos pela água e, se houver segurança com o recuo da água, já liberamos para a limpeza do imóvel e retorno em segurança”, explicou o coordenador.

Nas últimas 12 horas, o nível do Rio Ibirapuitã apresentou elevação de seis centímetros. A Defesa Civil seguirá monitorando a situação e avaliando as condições das áreas afetadas antes de autorizar o retorno dos moradores.

Situação dos rios na região

Além do Ibirapuitã, outros pontos da região também estão sendo monitorados. O Passo do Osório e o Passo dos Brites apresentam situação normal. Já o Passo São Borja permanece em alerta.

Em situação de inundação, estão o Rio Uruguai, em Uruguaiana, e o Rio Ibicuí, em Manoel Viana.

A orientação é que as famílias atingidas aguardem a avaliação e a liberação da Defesa Civil antes de retornar às residências, garantindo a segurança dos moradores.