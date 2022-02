Falta de pasto e queimadas aumentaram os animais soltos na BR 290

Após o acidente que envolveu um touro e um Gol às margens da rodovia, na BR 290, em Alegrete, os policiais rodoviários federais com o apoio da Guarda Municipal, retiraram quatro animais, bovinos, das proximidades do Trevo de acesso à cidade.

“Assim que saímos do acidente, no KM 562, em deslocamento pela rodovia, nos deparamos com mais quatro animais soltos. Por muito pouco não causaram mais um acidente. A Guarda Municipal compareceu no local para auxiliar e realizamos a retirada, dos bovinos”- destacou o PRF Fogassa.

A situação crítica em decorrência da seca e, também em razão das queimadas, muitas cercas foram danificadas e os animais sem pasto, saem em busca de alimento, deixando o tráfego muito perigoso, principalmente à noite. Portanto, respeitar o limite de velocidade e comunicar os órgãos de segurança são medidas importantes.

O grande fluxo de argentinos na rodovia, também é uma outra situação que os motoristas precisam ficar atentos. Os hermanos são muito negligentes em relação ao limite de velocidade.

No acidente que envolveu um touro e um Gol, os ocupantes do carro foram socorridos pelo Samu e levados à UPA. Já o animal, morreu no local.Veja no link abaixo:

