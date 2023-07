Família Acolhedora faz a diferença na vida de crianças em vulnerabilidade em Alegrete

O trabalho consiste em que famíllias de Alegrete cadastradas possam acolher crianças ou adolecentes, que estejam por um tempo longe de suas famílias de origem, ou sob a tutela de serviços do Poder Público ou da Justiça. Ela diz que é um processo que inicia na Moradia Transitória, onde as famílias interessadas em acolher passam por uma entrevista, preenchem formulário e todos da família devem estar de acordo disse a Psicóloga, porque o objetivo é fazer com que as crianças ou adolecentes possam estar num ambiente em que não percam seus valores cognitivos de formação, em segurança em todos os sentidos, atesta.

Projeto família acolhedora que faz diferença em Alegrete

As pessoas colocam o perfil, o tipo, idade de como gostariam os que buscam acolher. – A criança vai e fica morando na casa, faz parte dessa família até se resolver o processo judicial dela. Quem acolhe recebe uma Bolsa Auxílio, no valor de um salário mínimo, para ajudar a custear a criança. O acolhido fica com a família pelo tempo em que corre o processo judicial e, para isso, recebe um termo de guarda provisório, esclarece a psicóloga. Por outro lado, informa que a equipe da Família Acolhedora acompanha a família natural, para que ela se fortaleça e possa ter seu filho de volta. E se isso não acontecer daí se inicia os trâmites para uma futura adoção, cita.

Atualmente, o projeto tem 16 famílias habilitadas e nove famílias acolhendo crianças ou adolecentes em suas casas. De 2020 a 2022, os números do trabalho apontam 43 crianças acolhidas em Alegrete. As atividades contam além da psicóloga Thaís da Cunha Severo, com a assistente social, Gislaine Figueira Alves, estagiária de serviço social Camila Rodrigues Martinez e a estagiária de psicologia, Jéssica da Costa Mello.