Promotoria Cível abre vaga para estágio

A 1ª Promotoria de Justiça Cível de Alegrete, é responsável pelo processo seletivo de estagiários de pós-graduação em Direito para atuarem junto à Promotoria, com possibilidade de aproveitamento em outras promotorias. O processo seletivo está sendo realizado com base no Regulamento do Programa de Estágios do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul.

O cronograma de atividades previsto para o processo seletivo é o seguinte:

Período de inscrições: de 15/06/2023 a 28/06/2023

Publicação da homologação das inscrições: 29/06/2023

Aplicação das provas e resultado: 04/07/2023

Todas as instruções e avisos relacionados ao processo seletivo serão divulgados por meio de Edital afixado na entrada do prédio sede da Promotoria de Justiça, localizada na Av. Tiarajú nº 944, bairro Ibirapuitã, e no site do MP/RS (www.mp.rs.gov.br).

Os requisitos para a inscrição no processo seletivo são os seguintes:

Ser aluno em nível de pós-graduação – especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado em área afeta às funções institucionais do Ministério Público, ou com elas afim, em instituições de ensino conveniadas com o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul.

Ter no mínimo 16 anos de idade.

O processo seletivo destina-se à formação de Cadastro de Reserva junto à 1ª Promotoria de Justiça Cível de Alegrete. A carga horária do estágio é de 30 horas semanais, cumpridas no turno diurno. O valor da bolsa-auxílio é de R$ 9,62 por hora efetivamente comprovada, acrescido de auxílio-alimentação no valor de R$ 11 e auxílio-transporte no valor de R$ 9,60, ambos por dia de efetivo exercício do estágio.

As inscrições podem ser realizadas de duas formas:

Presencial: preenchimento do formulário de inscrição, entrega do RG e currículo impressos na Secretaria das Promotorias de Justiça de Alegrete, localizada na Av. Tiarajú nº 944, Bairro Ibirapuitã, das 09h às 18h (segunda a sexta), até às 18h do dia 28/06/2023.

Eletrônica: envio do formulário de inscrição, RG e currículo digitalizados (em PDF) para o email [email protected] , até às 18h do dia 28/06/2023.

A inscrição será formalizada mediante o preenchimento das condições mencionadas no edital, incluindo a idade mínima de 16 anos, estar inscrito no CPF, estar matriculado ou com perspectiva de se matricular no curso definido no edital em uma instituição de ensino conveniada com o Ministério Público/RS, e apresentar.