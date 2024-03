Festival da Linguiça Campeira do Alegrete é apresentado no Litoral Norte do RS

No último sábado (9), foi realizado um almoço show de lançamento da II edição do Festival da Linguiça Campeira do Alegrete na cidade de Arroio do Sal.

Foi uma grande festa que teve como palco o belíssimo Dom 7 Hotel Fazenda. A cidade do Alegrete promoveu o evento para divulgar a segunda edição do Festival Estadual da Linguiça Campeira. Com farta degustação da iguaria da culinária campeira, o almoço Show com Os Chacreiros e uma tradicional costela gaúcha e apresentações de gineteada. O evento reuniu prefeitos das cidades do Litoral Norte gaúcho, lideranças políticas e representantes, além do público local que prestigiou a iniciativa.

O prefeito de Alegrete Márcio Amaral, secretária de desenvolvimento e turismo Caroline Figueiredo e demais secretários marcaram presença na bonita festa que divulgou o festival além fronteira. A segunda edição ocorre nos dias 22, 23 e 24 de março, e na programação um encontro com muita gastronomia, shows, rodeio e palestras no Parque Dr. Lauro Dornelles.