Fila da esperança: dezenas de candidatos pousaram na rua à espera de uma vaga no Stock Center

Na noite desta segunda-feira(21), uma cena de esperança numa fila, em frente ao Sine, que iniciou mais de 12 horas antes do início da entrega de currículos para vagas na empresa Stock Center, em Alegrete.

O Feirão de Emprego, organizado pelo FGTAs/Sine de Alegrete, em colaboração com o Sine Móvel de Porto Alegre, trás consigo a promessa de 80 novos postos de trabalho no setor operacional do mercado Stock Center. Com atendimento programado para iniciar às 8h30min, desta terça-feira(22), a expectativa é de centenas de indivíduos em busca por uma oportunidade de ingressar no mercado de trabalho ou aprimorar suas carreiras.

Família busca por trabalhador rural desaparecido há mais de seis meses

As exigências para candidatos interessados nas vagas da Stock Center são claras: é necessário ter concluído o ensino médio ou possuir curso superior. Jovens com 17 anos, prestes a completar 18 até dezembro, podem se inscrever, desde que estejam cursando o segundo grau. Candidatos do sexo masculino a partir dos 18 anos, assim como qualquer indivíduo que tenha cursado informática básica, também são elegíveis. O cadastramento dos interessados ocorrerá amanhã, enquanto as entrevistas de seleção estão programadas para os dias 29, 30 e 31 de agosto. Os candidatos devem estar munidos de documentos com fotos e seus currículos.

Homem não consegue arremessar droga para o interior do Presídio e é preso por tráfico de drogas

O local escolhido para a inauguração da Stock Center em Alegrete é a Avenida Tiaraju, próximo ao Jockey Clube, com a previsão de abertura no mês de outubro. O impacto dessa nova empreitada no mercado local promete ser significativo, oferecendo não apenas empregos, mas também oportunidades de crescimento profissional para a população da região.

A jornada em busca do tão almejado emprego começou com determinação. Jenifer, a primeira da fila, acompanhada por um membro da família, está em busca de seu primeiro emprego formal. A companhada de Laura que tem 17 anos, ela representa a geração que está ansiosa por dar os primeiros passos em suas carreiras. Jenifer e Laura são residentes do bairro Honório Lemes.

Entre os candidatos à vaga,o noivo de Marlize Castro, de 43 anos, decidiu sacrificar uma noite de descanso para que ela possa garantir uma posição na fila. Esse ato de apoio mútuo demonstra o quão importante é a conquista de uma oportunidade de emprego, não apenas para o indivíduo, mas também para aqueles que o cercam. O casal reside no bairro Vila Isabel.

A diversidade de histórias entre os candidatos também é notável. Charles, de 34 anos, retornou a Alegrete após um período em Santa Catarina, movido pela necessidade de estar perto da família. Com experiência prévia na área, ele busca uma nova chance de emprego em sua cidade natal.

Rai, com 30 anos, enfrenta dois anos de desemprego, fazendo trabalhos temporários para sobreviver. Agora, ele anseia por uma oportunidade estável e acredita que a Stock Center pode ser o ponto de partida para uma nova fase em sua vida profissional. Rai é morador da Zona Leste, no bairro Nilo Soares Gonçalves.

Sara, a libanesa que tem o dom de embelezar pessoas na 3ª Capital Farroupilha

A fila formada por esses indivíduos determinados e esperançosos não apenas reflete a luta por oportunidades de emprego, mas também destaca a resiliência da comunidade local. O Feirão de Emprego e a promessa de vagas na Stock Center são mais do que uma simples busca por trabalho – eles representam a construção de futuros, o renascimento das carreiras e a força de vontade de pessoas que estão prontas para enfrentar desafios e buscar crescimento.