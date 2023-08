Justiça condena Castelhano por assassinar desafeto a facadas em 2017

Share on Email

O crime em questão ocorreu em 7 de maio de 2017, quando o acusado desferiu facadas fatais contra Luis Carlos Moreira Rodrigues de 53 anos, após uma discussão.

O julgamento, presidido pelo Juiz de Direito Rafael Echevarria Borba, titular da Vara Criminal da Comarca, foi acompanhado por advogados, familiares das partes envolvidas, além de membros da sociedade local interessados no desfecho do caso. O processo de julgamento permitiu aos jurados avaliar a culpabilidade do acusado, assim como a dosimetria da pena a ser aplicada, levando em consideração os elementos apresentados durante o processo judicial.

De acordo com a acusação, José Marcelo Silva de Jesus teria esfaqueado Luis Carlos na saída de uma festa ocorrida em maio de 2017. Apesar de a vítima ter sido socorrida, os ferimentos provocados pelas facadas foram fatais. O motivo do crime, segundo a acusação, teria sido ciúmes da ex-companheira da vítima, com quem o réu estava se relacionando na época.

A tragédia ocorreu após uma discussão entre os dois homens, que estavam no mesmo bar naquela noite. Após a briga, Luis Carlos saiu do estabelecimento de bicicleta e foi surpreendido por José Marcelo Silva de Jesus, que o atacou com uma faca, resultando em ferimentos que levaram à morte da vítima.

Após o veredito dos jurados, o acusado foi condenado a 19 anos e 10 meses de reclusão pelo homicídio doloso qualificado. Além disso, a sentença determina que ele não poderá recorrer em liberdade, o que indica uma abordagem rigorosa da justiça em relação à gravidade do crime cometido.

O caso, registrado sob a Ação Penal nº 5000921-13.2017.8.21.0002/RS, serve como um exemplo das consequências legais para a prática de crimes hediondos, reforçando a importância do sistema judiciário em garantir a justiça e a punição adequada para aqueles que transgridem as leis.