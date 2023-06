Sepé Tiaraju vence Torneio do Meio Boi na Saint Pastous

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Depois de três domingos, o 10º Torneio da Zona Leste conheceu o seu campeão. Em mais um badalado domingo no campo da pracinha da Saint Pastous, a fase quente apontou o melhor time da competição.

Nesta edição, o Torneio do Meio Boi reuniu 14 equipes e mais uma vez foi sucesso de público e uma disputa sadia onde a rivalidade ficou restrita as quatro linhas. De acordo com o organizador Carlos Rodrigues “Bicudo”, foi mais uma edição recheada de sucesso, feita por muitas mãos, destaca o desportista.

Em campo, o time da Sepé triunfou mais uma vez, chegou ao bicampeonato. Com apenas uma derrota nesta edição, o time da Sepé Tiaraju levou o meio boi, no triangular final. Centenário, Sepé Tiaraju e Bicudama disputaram o título.

O time da Sepé empatou com o Centenário e goleou o Bicudama por 5 a 0, chegando ao prêmio maior. Além do título, o Sepé Tiaraju arrematou o artilheiro com Luís Eduardo e o goleiro menos vazado Alisson, que sofreu apenas um gol na competição.

O Centenário levou um capão e troféu pelo vice, e o Bicudama três fardo de cerveja e dois de refri pelo 3º lugar.

Centenário garantiu o churrasco Bicudama levou o líquido da premiação

Fotos: reprodução