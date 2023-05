Frio mais intenso marca final de maio em Alegrete

Há dois dias de findar o mês de maio vivenciamos o primeiro frio mais intenso deste ano. Confirmando a previsão, no início da manhã, os termômetros marcaram 7ºC em Alegrete. Nas ruas, a temperatura fria muda a rotina das pessoas que dizem que os primeros frios todos estranham. A entrada oficial do inverno é só no dia 20 de junho,mas a partir de agora todos já começaram a se praparar para a chegada do inverno.

Mas para alguns o frio não muda as suas rotinas e enquanto muitos ainda dormem quem pratica alguma atividade física, bem cedo já estava no Parque fazendo corridas ou caminhadas. Soldados do 6º RCB partiram em marcha para o Caverá tendo a frente o comandante Tenente Coronel Lopes da Cruz. A previsão para esta semana e de que aos poucos as míninas subam, mantendo as características do Outono de temperaturas mais amenas

Soldados em marcha em direção ao Caverá

Quando o frio começa os cuidados para se manter aquecido redobram. Mesmo estando frio as pessoas não devem esquecer de tomar água, arejar a casa, as vestes e, nesta época, ingerir muita fruta cítrica para ajudar nas doses de Vitamina C que ajudam fortalecer o sistema imunológico.

