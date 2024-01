Semana com calor e tempo firme em Alegrete

Nesta segunda-feira, o dia começou com 20°C e a máxima chegará aos 31°C. Já na terça-feira, o dia amanhece com 22°C e a máxima chegará aos 32°C. As temperaturas elevadas são explicadas por uma onda de calor originária da Argentina, que elevará as máximas nos próximos dias.

Concurso Público Nacional Unificado do IBGE com vagas no Rio Grande do Sul

Na quarta-feira, a mínima será de 20°C e a máxima será de 35°C, a maior da semana. Na quinta-feira, o dia amanhece com 22°C e a máxima chega aos 34°C. Na sexta-feira, o padrão se repete, nas primeiras horas são 22°C e ao longo do dia a temperatura sobe, porém, não ultrapassa os 33°C.