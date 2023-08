Garota de 11 anos, que quer ser policial, teve um emotivo encontro com PMs na 377

Um encontro emocionante entre uma jovem admiradora e a força policial que inspira confiança e respeito.

No fim de semana um momento especial de conexão entre a comunidade e os policiais aconteceu durante o patrulhamento na RSC 377, no município de Manoel Viana. Os policiais do 2° Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, integrantes do Pelotão de Motos de Santa Maria, estavam em serviço de apoio à feira Mercomix quando foram surpreendidos por uma abordagem.

Uma família residente da cidade, que estava visitando o evento, se aproximou para realizar um pedido. A pequena Stefani, de 11 anos, acompanhada de seus pais, Vando e Anelise, expressou seu desejo de conhecer as motos utilizadas pela corporação e tirar algumas fotografias ao lado da guarnição de serviço.

Stefani, cuja admiração pela Brigada Militar transcende seu jovem coração, revelou que nutre o sonho de um dia fazer parte das fileiras desta renomada instituição. A oportunidade única de estar próxima das motos e entender suas funções essenciais emocionou a jovem aspirante a policial, proporcionando um momento que certamente ficará gravado em sua memória para sempre.

Para a Brigada Militar, este tipo de interação com a comunidade é extremamente significativo. A aproximação entre os policiais e os cidadãos demonstra o comprometimento da instituição em cumprir seu papel social de maneira abrangente e verdadeira.

A atitude dos pais de Stefani também merece destaque. Vando e Anelise não apenas acompanharam a filha em sua busca pelo sonho, mas também incentivaram seus valores positivos, cultivando a paixão da jovem pela Brigada Militar. Essa parceria entre a família e a instituição é um exemplo inspirador de como os laços entre a sociedade e as forças de segurança podem ser fortalecidos por meio de ações simples, mas significativas.

A imagem capturada durante esse emocionante encontro foi autorizada pelos pais de Stefani para compartilhamento, refletindo a genuína conexão estabelecida entre a garota e os policiais do 2° Batalhão Rodoviário da Brigada Militar.