General de Brigada e oficial de logística da 3ª DE visitam o Batalhão de Engenharia

No último dia 8 de novembro, o 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado (12º BE Cmb Bld) – “Batalhão Marechal Enéas Galvão” recebeu a visita do Comandante do 4º Grupamento de Engenharia (4º Gpt E), General de Brigada – José Luis Araújo dos Santos.

O General José Luiz, esteve acompanhado do Tenente-Coronel, Miguel Angelo Guterres Dalcin, Oficial de Logística da 3ª Divisão de Exército e comitiva. Os militares foram recepcionados pelo Coronel Alessandro, comandante do 12º BE, que coordenou as honras militares.

Durante a visita foram realizadas as atividades tradicionais como recepção da Guarda, visita às instalações e o andamento das obras que estão sendo realizadas na unidade de engenheira blindada, sob a coordenação do Pelotão de Obras (PO).

O Comandante do 4º Grupamento de Engenharia aproveitou a oportunidade e falou aos militares da unidade os principais aspectos de sua diretriz.

Fotos e fonte: Seção de Comunicação Social