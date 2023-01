Homem é preso com fios de telefone furtados em via pública

Homem de 21 anos foi preso pela Brigada Militar por furto qualificado, em Alegrete.

Conforme informações da ocorrência policial, a guarnição recebeu a denúncia de que o acusado estava furtando fios de telefone no bairro Promorar.

No endereço, os policiais se depararam com o indivíduo em via pública. Com ele, havia cerca de sete metros de fios de telefone e uma faca.

Ao ser questionado sobre a procedência, não soube informar, sendo constatado pelos policiais que os fios de um poste apresentavam danos(corte).

O acusado foi levado à delegacia de Polícia onde a Delegada de Plantão determinou prisão em flagrante, afiançavel em 660 reais. A fiança não foi paga e o acusado seria encaminhado para o Presídio Estadual de Alegrete.

Os fios de telefonia foram apreendidos na Delegacia de Polícia.