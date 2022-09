Instrução no 12º BE recebe alunos do curso para sargentos do 6º RCB

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado (12º BE Cmb Bld), “Batalhão Marechal Enéas Galvão”, atendeu ao Pedido de Cooperação de Instrução (PCI) do CFGS do 6° Regimento de Cavalaria Blindado (6° RCB), responsável pelo Período Básico dos futuros Sargentos.

Na atividade instrutores, monitores e alunos do CFGS foram recebidos pelo Comandante do 12º BE Cmb Bld, Coronel Alessandro Pinto Nunes, e pelo Adjunto de Comando, Subtenente Giovani Guterres Lopes.

O comando do batalhão ministrou uma palestra sobre o Sistema de Engenharia do Exército (SEEx). Na oportunidade, os alunos se dirigiram para o lago da Unidade, onde tiveram a oportunidade de acompanhar uma demonstração de Transposição de Curso de Água, missão específica dos militares da “Arma Azul-Turquesa”.

Além disso, foi possível observar os materiais específicos de um Batalhão de Engenharia de Combate Blindado em ação, tais como: a Viatura Blindada de Transporte de Pessoal M113 (VBTP M113), assim como a transposição dos mesmos, utilizando uma Portada Classe XVI. O objetivo do PCI foi apresentar a Arma de Engenharia aos Alunos.

Fotos: Seção de Comunicação Social