Além dos grupos da cidade, o evento teve a participação de dançadores de Itaqui e São Francisco de Assis

E mais uma vez o Grupo Nativista Ibirapuitã sagrou-se tricampeão da campereada, tanto na categoria juvenil como na adulta.

E mesmo com as altas temperaturas que vem fazendo em Alegretes, eles dançaram com garra e entusiasmo em suas apresentações no palco no último dia 12.

É muita emoção dançar o nosso folclocre e a nossa cultura comentaram integrantes do grupo. E a Camperada é um grande palco, porque muita gente prestigia e pode ver nosso trabalho sempre voltado à preservação da nossa cultura e tradição, afirmaram.

Festejando a vitória na Campereada

O Grupo Nativista Ibirapuitã tem invernadas mirim, juvenil e adulta e agora estão com trabalho para ativar o grupo com a invernada veterana.

Os instrutoroes são Taiara Carús e Rafael Machado.