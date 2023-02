Inscrições abertas para o Seminário Internacional Sesc de Educação

A inscrição dos profissionais da Educação ainda pode ser realizada pelos gestores na Unidade Sesc/RS mais próxima, cujos endereços e contatos podem ser conferidos no site www.sesc-rs.com.br. O evento deste ano terá ênfase em Educação Infantil e Ensino Fundamental.

Nesta edição, o Seminário contará com uma programação híbrida de palestras com interações em tempo real e materiais de estudo complementares. Trará especialistas de renome no cenário nacional e internacional da Educação, dando destaque a metodologias ativas, à valorização das vivências dos estudantes e às competências educacionais esperadas para a Educação do futuro. Para isso, o tema central da edição será “Ressignificando a Educação do futuro: aprendizagens que perpassam sentir, pesquisar, preservar e transformar”.

“O Sesc/RS acredita na Educação como chave de transformação social e pretende, com o Seminário, ajudar a otimizar o acesso à produção de conhecimento e às teorias da Educação”, destaca o analista de Arte e Educação do Sesc/RS, Diewerson do Nascimento Raymundo. “Esperamos que os professores, especialmente os da Educação Básica – da Educação Infantil e Ensino Fundamental – possam, através das atividades, refletir sobre suas práticas pedagógicas, qualificando-as com sentido, propósito e criatividade”, complementa.

O Seminário acontecerá de forma remota, em uma plataforma virtual exclusiva que possibilita a participação de educadores de todas as partes do Rio Grande do Sul. Ele é exclusivo para educadores vinculados aos municípios que aderirem à proposta e contará com acessibilidade em Linguagem Brasileira de Sinais (Libras) e tradução das falas estrangeiras para o português. Ao todo, serão 20h de atividades entre os dias 6 de março e 26 de abril, das 19h às 21h.

Há 77 anos, o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac está próximo da comunidade e das empresas gaúchas em prol do desenvolvimento, da felicidade e da mudança. Oportunizar mais acesso à cultura, ao esporte, à saúde, ao lazer, à assistência e à educação é a prioridade dos serviços oferecidos pelo Sesc e pelo Senac no Estado. Além disso, com o apoio dos sindicatos empresariais filiados, a Fecomércio-RS oferece ações que incentivam o empreendedorismo e o crescimento dos negócios do setor terciário.

Programação: 2º Seminário Internacional Sesc de Educação

Data: 6 de março a 26 de abril

Formato: On-line, em plataforma exclusiva

Público: Professores da rede pública e privada de educação, ênfase em Educação Infantil e Ensino Fundamental

Informações: Unidades do Sesc/RS, cujos contatos e endereços estão no site www.sesc-rs.com.br/

Palestras*: 06/03 – Educação do futuro e competências fundamentais para transformar o mundo, com José Moran (Brasil)

08/03 – Territórios de brincadeiras e aprendizagens, com Alejandra Dubovik e Alejandra Cippitelli (Argentina)

13/03 – Educação 5.0 – Caminhos para ressignificar a Educação, com Débora Garofalo (Brasil)

20/03 – Metaverso na educação: o virtual em contraste como real, com Luciana Allan (Brasil)

27/03 – Sentir e Pesquisar: confiança criativa e consciência para preservação, com Adriana Klisys (Brasil)

03/04 – Educação baseada em evidências, com Mônica Timm (Brasil)

10/04 – Projeto de vida e felicidade, com Leo Fraiman (Brasil)

14 a 29/04 – Curso Metodologias Ativas, com Cris Vieira (Brasil) – atividade assíncrona

17/04 – Educação inclusiva: “sair da ilha para ver a ilha”, com David António Rodrigues (Portugal)

24/04 – Estudantes de inclusão ou escola inclusiva? Reflexões sobre os fazeres cotidianos que promovem a inclusão escolar, com Gabriela Dal Forno Martins (Brasil)

26/04 – Professor do futuro e a reconstrução do conhecimento, por Pedro Demo (Brasil)

Sempre das 19h às 20h3. A programação está sujeita a alterações.