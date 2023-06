Real goleia Sananduva na Arena pela segunda rodada da Série Prata

Depois de uma boa apresentação na largada da competição em Jaguari, onde embora derrotado o time alegretense impôs uma série de dificuldades para ceder os três pontos ao adversário, o time reagiu em seus domínios.

A partida válida pela 2ª rodada da Prata, trouxe a Alegrete o Sananduva Futsal, que vinha de derrota. O time comandado pelo técnico Dema Correa foi valente e aguerrido, embora com um reduzido público na exuberante quadra da Arena Esportes & Lazer.

Com um plantel renovado e pautando em jogadores jovens, muitos oriundo das categorias de base do próprio clube, o Real não deu trégua ao adversário. O Real dominou todas as ações do jogo e ousado, se postou em quadra marcando a linha de passe dos adversário. A estratégia traçada deu certo e com isso, obrigou ao Sananduva ao erro. Foram dois gols no primeiro tempo e na etapa final mais dois. De início um gol contra do Sananduva, colocou o time alegretense em vantagem.

Nardon, ampliou para 2 a 0 e no retorno do intervalo, anotou mais um, apontado como melhor jogador do confronto, o craque é o artilheiro da Prata com 4 gols. O Real fez o 4º gol com Fábio Ajala, consolidando seus primeiros três pontos no Gaúcho.

O presidente do Real Gilson Barcellos, destacou o bom jogo e elogiou o adversário pela disciplina e conduta. “Uma equipe bem treinada e experiente o Sananduva. Estamos de parabéns pelo jogo perfeito, entrega do início ao fim dos jogadores. Agora é trabalhar para mais um confronto dificílimo contra o São Borja”, pontuou Barcellos.

Agora o Real volta a jogar no dia 17, e novamente na Arena. Recebe o União São-borjense que está invicto. Venceu o Jaguari por 5 a 4 em São Borja. O Real venceu a primeira na Prata 2023, com Anderson Luis Bastos machado; Diorge cruz da Silva; Fabio Ajala Dias; Fernando Brasil Oliveira; Gustavo Fontela Abreu; Jean Marcelo Pedroso Jaques; Leandro Nunes Pereira; Leonardo Lencina Vargas; Lisandro Penteado dos Santos; Marcos Eduardo Bitencourt Nardon; Mauricio Soares de Lima; Mohamed Mubark M Hamed; Paulo César Santos da Silva e Romario Rhodes S. Junior.

Fotos: Jeferson/Sananduva Futsal