Nathan: o alegretense protagonista no acesso de Jaguari à Série Ouro

O pivô foi um dos destaques da equipe durante toda competição e marcou seu nome na história do time jaguariense.

Nathan atuou no ano passado pela equipe do Real Alegrete. Com seu destaque chamou atenção de várias equipes da Fronteira Oeste e acabou seduzido pelo belo projeto da equipe de Jaguari. O atleta camisa 10, relata que essa experiência de jogar fora foi muito satisfatória. “Aprendemos novos conceitos e isso é de suma importância para o crescimento profissional”, disse Fagundes.

No último sábado, a equipe do AEJ foi a Pelotas para decidir no jogo de volto a vaga às semifinais do Estadual de Futsal. Na partida de ida a equipe jaguariense venceu pelo placar de 5 a 3 e foi com vantagem para a grande decisão da vaga. O jogo terminou 3 a 3 e com esse resultado garantiu o acesso inédito à Série Ouro 2024 da equipe de Jaguari.

O alegretense durante toda a campanha marcou 10 gols e contribuiu de maneira significativa com esse grande feito alcançado. Nathan é filho do “Jundiá”, atleta do futebol amador de Alegrete. Nathan comemorou a conquista e fez questão de agradecer aos seus familiares por acreditarem no seu potencial e entender algumas abnegações que teve que fazer nesse período.

Fotos: reprodução