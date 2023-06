Jerri: um guardião do meio ambiente em Alegrete

O entusiasta pela natureza, Jerri Adriani, está em Alegrete há cerca de três anos e meio, e com seu trabalho voluntário tem acrescentado muito ao meio ambiente da cidade. Sua história começa quando criança era incentivado pelo seu pai a participar de eventos de escoteiros e retiros da escola. O tempo foi passando e o gosto pela flora foi aumentando exponencialmente e, com isso, novas habilidades foram desenvolvidas.

Jerri veio para Alegrete em busca de uma oportunidade de emprego. O tempo foi passando e ele foi contratado por Luciana Borges, no bairro Vila Nova, para trabalhar com limpezas de pátio e áreas do bairro. Começou a se destacar por suas limpezas perfeccionistas e seu dom em fazer artes com o pincel. Ao chamar atenção, foi contratado por Vanessa Castro que reside no bairro Restinga para contribuir com a limpeza do local. A moradora não contente, levou Jerri para limpar a área do Arroio Regalado, na divisa com a Boa Vista e a partir daí seu trabalho junto à natureza decolou.

Um abnegado pelo verde, ele costuma limpar as aguas do lago e, com isso, contribui com a limpeza do entorno que cerca a ponte. Animal, como é conhecido, costuma dizer que quem nasceu no mato, filho do mato sempre será. Ele atribui a diferença de limpeza da areá onde ele trabalha, única e exclusivamente com o propósito de fazer bem à natureza. Afirma que é uma pequena ponte entre o mundo que agride e devasta a vida no planeta, e uma geração que haverá de ter um olhar mais terno e responsável pela vida na terra.

Jerri é uma prova viva que é possível fazer o bem à natureza sem exigir nada em troca. O voluntário disse que faria tudo novamente pelo bem da cidade e bem da população que habita aquele lugar onde ele reside. .