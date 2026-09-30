Ibirapuitã leva Alegrete ao segundo lugar no Manancial das Artes Gaúchas

A Invernada Mirim do Grupo Nativista Ibirapuitã, de Alegrete, conquistou o vice-campeonato no Manancial das Artes Gaúchas, realizado no último domingo (27), em Sant’Ana do Livramento. O grupo ficou na segunda colocação entre 11 participantes da categoria.

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A apresentação foi resultado do trabalho desenvolvido durante os ensaios e da preparação dos integrantes para as competições tradicionalistas. A participação no evento também marcou mais uma oportunidade para os jovens representantes de Alegrete demonstrarem seu envolvimento com a dança e a cultura gaúcha.

A equipe responsável pela preparação da Invernada Mirim é formada pelos instrutores Linicker Macedo e Cristiele Silveira, com o suporte de Rafael Machado e Tayara Carús. A coordenação do grupo está a cargo de Angélica Ribeiro.

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Segundo os instrutores, a conquista em Livramento é resultado de um trabalho coletivo que envolve integrantes, instrutores, coordenação e familiares, que acompanham a preparação e a participação do grupo nas atividades tradicionalistas.

Eles salientam que, o vice-campeonato também amplia a presença do Grupo Nativista Ibirapuitã em eventos da região e evidencia o trabalho desenvolvido com as categorias de base, contribuindo para a continuidade e valorização das manifestações da cultura gaúcha.

Com a segunda colocação entre 11 grupos, a Invernada Mirim retorna a Alegrete com mais um resultado expressivo em sua trajetória e com o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido ao longo da preparação para a competição.

Fotos: GNI