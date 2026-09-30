Ibirapuitã leva Alegrete ao segundo lugar no Manancial das Artes Gaúchas

Grupo de Alegrete ficou em segundo lugar entre 11 participantes no Manancial das Artes Gaúchas.

30 de setembro de 2026 julio Alegrete, Destaque, Notícias 0

A Invernada Mirim do Grupo Nativista Ibirapuitã, de Alegrete, conquistou o vice-campeonato no Manancial das Artes Gaúchas, realizado no último domingo (27), em Sant’Ana do Livramento. O grupo ficou na segunda colocação entre 11 participantes da categoria.

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A apresentação foi resultado do trabalho desenvolvido durante os ensaios e da preparação dos integrantes para as competições tradicionalistas. A participação no evento também marcou mais uma oportunidade para os jovens representantes de Alegrete demonstrarem seu envolvimento com a dança e a cultura gaúcha.

A equipe responsável pela preparação da Invernada Mirim é formada pelos instrutores Linicker Macedo e Cristiele Silveira, com o suporte de Rafael Machado e Tayara Carús. A coordenação do grupo está a cargo de Angélica Ribeiro.

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Segundo os instrutores, a conquista em Livramento é resultado de um trabalho coletivo que envolve integrantes, instrutores, coordenação e familiares, que acompanham a preparação e a participação do grupo nas atividades tradicionalistas.

Eles salientam que, o vice-campeonato também amplia a presença do Grupo Nativista Ibirapuitã em eventos da região e evidencia o trabalho desenvolvido com as categorias de base, contribuindo para a continuidade e valorização das manifestações da cultura gaúcha.

Com a segunda colocação entre 11 grupos, a Invernada Mirim retorna a Alegrete com mais um resultado expressivo em sua trajetória e com o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido ao longo da preparação para a competição.

Fotos: GNI

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