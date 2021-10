IFFar aprova retomada gradual de atividades presenciais e planeja retorno integral em 2022

No dia 30 de setembro, o Conselho Superior do Instituto Federal Farroupilha (IFFar) aprovou a proposta de flexibilização das atividades remotas a fim de permitir a realização de atividades curriculares práticas de presença essencial. Dessa forma, os cursos teriam autorização para realizarem tais atividades ainda em 2021 e, gradualmente avançará para a presencialidade total, disse a Diretora professora Ana Rita Parizi.

Essa aprovação levou em conta o avanço da imunização de servidores e estudantes, mudanças no cenário pandêmico no RS e diversas análises pedagógicas.

Para definição das atividades presenciais, haverá análise em cada campus: serão observadas as características de cada unidade, as situações pedagógicas dos cursos e um atento olhar para os estudantes, para verificar quais atividades práticas poderão ser realizadas.

No Campus Alegrete, um fator importante a ser considerado é a necessidade de transporte público municipal, atualmente suspenso, já que o Campus se localiza a mais de 30km do município de Alegrete e grande parte dos estudantes não tem como se locomover de forma particular.

Instituto Farroupilha- IFFAR – Alegrete

REALIDADE DO CAMPUS DE ALEGRETE

Outro fator é a origem dos estudantes do IFFar – Campus Alegrete, pois recebemos alunos de diversos municípios, sendo inclusive alguns de fora do estado. Além disso, grande parte destes alunos depende da moradia estudantil e do refeitório. Contudo, considerando a necessidade de atender obrigatoriamente as medidas de prevenção e protocolos de biossegurança recomendadas pela OMS e expressas no Plano de Contingência para a Prevenção, Monitoramento e Controle do Novo Coronavírus do IFFar, atualmente não é possível recebê-los na moradia estudantil em sua totalidade.

A diretora destaca-se que com o retorno presencial das atividades há a necessidade de higienização periódica dos espaços do Campus, conforme protocolos estabelecidos, o que gera um significativo impacto orçamentário. Este fato preocupa a gestão do Campus, considerando-se a redução orçamentária que as Instituições de Ensino Federais vêm sofrendo nos últimos anos e a necessidade de ampliação destes, visto o aumento do custo do contrato de limpeza para atendimento dos protocolos de biossegurança.

Desta forma, a Instituição está analisando as particularidades de cada curso de forma a viabilizar a realização de algumas atividades curriculares práticas de forma a possibilitar a realização das mesmas ainda neste semestre, conforme fluxo estabelecido em Instrução Normativa. Ainda, com todos os protocolos sendo observados e com o compromisso de toda a sociedade com a vacinação, a expectativa é de que o ano letivo de 2022 já possa ter o início presencial.

A professora Ana Rita diz que a pandemia exigiu, há mais de um ano, adaptações na forma do funcionamento da Instituição, com a migração do presencial para o remoto. A equipe gestora, os servidores e os alunos tiveram que se reinventar. Porém, o IFFar reitera que as atividades letivas e administrativas continuam em pleno funcionamento. Os projetos de ensino, pesquisa e extensão tiveram impactos conforme suas metodologias, porém muitos deles continuaram. Eventos acadêmicos aconteceram de forma on-line, professores fizeram suas capacitações de forma remota e a equipe administrativa continuou com seus planejamentos, como obras, pinturas e reformas em geral do Campus.

O Campus Alegrete possui diversos planos para 2022, dentre eles, destacamos, a retomada da produção de produtos lácteos, com a futura reforma da Agroindústria. Também para o próximo ano, o IFFar – Campus Alegrete passa a ofertar o Curso Superior de Tecnologia em Alimentos e estão em fase final de aprovação o Curso Superior de Bacharelado em Agronomia e o Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática Subsequente na modalidade EaD, ambos com previsão de início em 2023.