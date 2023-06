Importação de leite da Argentina afeta produtores de Alegrete

Nesta semana, muitos produtores de leite de Alegrete ficaram apreensivos com o valor que será pago pelo litro do leite, que teve uma baixa, média, de 0,38 centavos. A política de importação do Governo Federal importou da Argentina cerca de 70 toneladas, no primeiro quadrimestre, de acordo com a plataforma Comex Stat, o que agrava a situação de pequenos e médios produtores de leite no Brasil e aqui no RS.

Nesta época, normalmente, diminui a produção de leite, in natura, na região fria do país que é a região Sul. Porém, hoje com a possibilidade de rações, suplementos e várias técnicas quem produz leite consegue, com muito trabalho, praticamente manter a mesma produção.

Em Alegrete, os que trabalham nesta atividade vendem para três empresas que vem captar o leite direto nas propriedade. A multinacional Lactatlis e as Cooperativas: CCGL e Coperfort.

Thais Antunes, produtora de leite, da região do Itapevi, comenta que pegou eles numa época de troca de vacas que precisam sair da ordenha para parir e isso vai acarretar mais prejuízos. Só esta família que já tinha compromissos com tudo que compra para manter suas vacas vai ter um prejuízo, com a queda de 0,40 centavos por litro, de cerca de 10 mil reais neste mês.

Todos os mais de 65 trabalhadores da atividade leiteira aqui de Alegrete, são da pecuária familiar, num trabalho que começa de madrugada e vai até a noite. Alguns produtores citam que para o próximo mês haverá mais baixa e isso é extremamente preocupante.

– Só quem trabalha na atividade leiteira vai entender a minha preocupação, pois os custos são altos e temos que honrar nossos compromissos, atesta Juliana Pedroso Soares que produz no Parové. Espero que este governo faça alguma coisa, como por exemplo, taxar a entrada do produto no Brasil e, também, estabeleça limite de compra, cita. Alegrete, de acodo com Dirce Antunes, presidente da Agripleite, está produzindo cerca de 800 mil litros de leite por mês e já teve mais, e observa que realmente preocupam as importações do produto extremamente necessário à alimentação.