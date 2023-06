Moto furtada é recuperada após denúncia de moradora

Após a veiculação da notícia sobre o furto no PAT, a moradora entrou em contato com a polícia civil para relatar uma situação suspeita. Segundo informações, durante a manhã ela avistou a moto no pátio de sua residência, porém, acreditou que pudesse pertencer a seu filho. No entanto, ao ler a reportagem, percebeu que a moto Honda era, de fato, furtada.

Agressão doméstica envolvendo ex-namorados acaba na DP

A polícia foi acionada e compareceu ao local indicado pela moradora. No momento, não há informações detalhadas sobre a identidade do responsável pelo furto. Contudo, as investigações estão em andamento para esclarecer os fatos e identificar o autor do crime.

O proprietário da motocicleta expressou sua gratidão à moradora do bairro Vila Nova e às autoridades policiais pelo trabalho rápido e eficiente na recuperação de seu veículo. Ele estava extremamente aliviado por ter sua moto de volta, ressaltando a importância de denunciar qualquer atividade suspeita às autoridades competentes.