Secretaria de Segurança nomeia novo Diretor da GM

Servidor há mais de 26 anos, Rogério Leal, destacou ao PAT que vai continuar a realizar o trabalho que já vem sendo desenvolvido. “Estamos aqui para somar”- pontuou.

O ato ocorreu na sede da Guarda e contou com a presença do secretário da pasta, Daniel Rosso, que agradeceu e reconheceu o importante trabalho desenvolvido pelo antigo diretor Angelo Tertuliano.

A informação é que Angelo solicitou a exoneração do cargo, sem maiores detalhes. O Secretário aproveitou para explanar o planejamento e ações do setor para o ano de 2023 e também saudou o novo diretor e desejou sucesso no novo desafio. Rogério foi indicado por Rosso e teve a aprovação de todos os colegas.