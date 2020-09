Inicia segunda etapa da obra da EMEB Francisco Carlos

Compartilhe











Mesmo com as escolas da Rede Municipal fechadas, sem aulas presenciais, as obras da Secretaria de Educação continuam em andamento.

Uma que já está na etapa 2 é a da EMEB Francisco Carlos que, de acordo com o Engenheiro Civil, Alisson Meira Cooper, ja está em andamento a reforma no prédio mais antigo. Essa obra compreende o telhado, o forro deixando todo uniforme, como o que já foi realizado na parte 1, da obra no prédio em anexo.

Também serão feitas calçadas, uma nova pracinha, quadra e os passeios externos. Essa etapa está orçada em 550 mil e a previsão é que seja concluída em oito meses.

O engenheiro informa que um lado da EMEB Francisco Carlos será destinado para duas salas da educação Infantil.

A primeira etapa da obra já foi concluída na salas em anexo ao prédio antigo, onde foram feitas reformas no telhado, piso e parte elétrica, no valor de 272 mil reais.

Enquanto o prédio na Vila Nova passa por reformas, a Prefeitura utilizou a Escola Alexandre Lisboa que não é mais do Estado, a Prefeitura entrou com pedido para ficar com os prédios já que a área é do Município.