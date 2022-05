Novos policiais reforçam delegacias de polícia de Alegrete e região

Alegrete recebe cinco novos policiais entre DECRAB, 1ªDP e Manoel Viana vai contar com mais uma policial. Seis policiais que integram a 4ª DPRI.

“Hoje é um dia para ser comemorado. Esse olhar que a Secretaria de Segurança do estado lança para Alegrete, mostra a defasagem de servidores do Município. Isso em decorrência que, ao longo dos anos ocorreram muito mais aposentadorias do que o ingresso de novos policiais. Todavia, esse reforço, ainda não é o suficiente, mas já é expressivo para somar nas investigações especializadas, no combate aos crimes rurais e no atendimento à população”- acrescentou o Delegado Regional da 4ª DPRI, Valeriano Garcia Neto.

O Delegado Regional foi responsável pela apresentação dos novos colegas, policiais, evento que aconteceu na tarde de segunda-feira(16), na sede da DPRI, em uma coletiva para a imprensa.

Para a Delegacia de Combate aos Crimes Rurais e Abigeato (DECRAB), o reforço será de dois policiais(inspetores), sendo Douglas Cazarla , natural de Jaguari e Marcelo Saeng, natural de Uruguaiana.

Ambos destacaram que sabem a importância da atuação contra o crime de abigeato. Eles acrescentam que vieram para somar e não esperavam integrar a Decrab, porém, estão felizes com a escolha. “Ao sair da academia, quando surgiu a oportunidade, a escolha foi ingressar nesta equipe”- pontuaram.

A 2ª Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes Rurais de Abigeato – DECRAB, tem como delegado titular o curitibano Erickson Gonçalves de Freitas, que já desenvolve várias ações no Município e na Região há quase seis meses.

Já para a 1º DP, o quadro ampliou com três policias femininas(inspetoras). Gislaine da Luz é de Santa Maria, Márcia Lence de Bagé e Raísa Nunes natural de Uruguaiana.

Em suas falas, todas destacaram que o objetivo é agregar e desenvolver um excelente trabalho junto à equipe da 1ª DP.

A delegada Fernanda Graebin Medonça, natural de Cachoeira do Sul, atua como titular da 1ªDP e DPPA há quase seis meses e tem um trabalho intenso nas investigações em relação a vários crimes na cidade.

A região, também, vai contar com reforços. Para a DPPA de de Uruguaiana, serão mais dois policiais civis, sendo Fernanda, natural de São Borja e José Vitor , de Uruguaiana.

A santiaguense Aline vai integrar a equipe da Policia Civil de Manoel Viana.

Foto :Alex Stanrlei