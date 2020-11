João Leivas: biografia política e movimento social são a marca do vereador eleito pelo MDB

Um dos novos vereadores eleitos de Alegrete, a assumir uma cadeira a partir de janeiro 2021, vai apoiar o que é bom para cidade. Quer colocar em prática uma série de propósitos que julga de interesse coletivo da cidade.

João Baptista Leivas Neto, aos 38 anos foi o 11º vereador eleito para câmara com 695 votos. A entrevista na manhã de terça-feira (24), revelou um futuro vereador que é forjado na vida política, especificamente de um legado do PMDB, hoje MDB.

João Leivas, é centrado e tímido, não economiza na vontade de fazer acontecer. Acostumado a acompanhar a mãe, Marli Leivas, participou ativamente da juventude partidária, foi secretário geral no partido e atuou por 6 anos dentro da câmara.

De assessor passou a assistente de plenário, conhece o cotidiano do Legislativo como a palma da mão. Formado em Direito pela Urcamp, e em Tecnologia em Agropecuária pela Universidade do Estado do Rio Grande do Sul, já trabalhou como assessor do ex-prefeito e ex- vereador Adão Faraco, ao qual tece elogios como homem público, e um dos principais responsáveis pela sua candidatura.

Leivas apostou nas amizades, e pelo legado que deixou no movimento social para conquistar uma cadeira na câmara. Vai instigar a parte cultural, quer o carnaval de volta. Como dever de um vereador, irá fiscalizar e buscar melhorias nos serviços essenciais. Políticas públicas, em defesa e bem estar animal e projetar cursos profissionalizantes estão entre suas principais demandas para o início do mandato.

Cria da Vila Nova, o novo vereador eleito vai incentivar o futebol, e ser vigilante nas questões de proteção ao meio ambiente. Fiscalizar, legislar e um contato amplo com a comunidade é um dos pilares de trabalho do novo integrante na câmara do MDB, que terá os colegas de bancada Cléo Trindade e Vagner Fan.

Júlio Cesar Santos