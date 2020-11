Veja como foi o primeiro dia de Alegrete na volta da bandeira vermelha

No primeiro dia em que entrou oficialmente em vigor a bandeira vermelha, o comércio não essencial fechou suas portas às 17h. A Rua dos Andradas, que concentra um número considerável de lojas na região Central, pouco tempo depois estava com outro cenário. Algumas pessoas se deslocando, veículos em número maior, mas as empresas, com suas portas fechadas.

Em uma tarde quente, o fechamento do comércio mais cedo, proporcionou também um período a mais para que as pessoas(comerciários) pudessem descansar e ficar com os familiares. Muitos, conforme a reportagem apurou, disseram que iriam aproveitar para um chimarrão e, principalmente, o desejado ar-condicionado ou ventilador. Embora, praticamente todas as empresas tenham sistemas de refrigeração, não é a mesma coisa que estar em casa e de forma mais à vontade.

O Decreto que determinou o fechamento do comércio, não essencial, em uma hora mais cedo, foi em razão da bandeira vermelha que entrou em vigor, conforme o Mapa Definitivo do Distanciamento Controlado, divulgado nesta segunda-feira pelo governo do Estado. Alegrete e região ficaram com alto risco de contaminação e o período da bandeira iniciou ontem(24) e vai até dia 30 de novembro. Somente o comportamento da população poderá auxiliar para que na próxima semana os números sejam mais favoráveis e o Município, assim como a Região 03, possam retornar para a bandeira laranja.

A reportagem entrou em contato com a Guarda Municipal que faz parte da fiscalização e auxilia os fiscais em caso de denúncias e, até às 18h20min, não havia ocorrências de multas ou de descumprimento do Decreto vigente.

O último boletim Epidemiológico registrou 40 casos positivos de Covid-19 e 39 recuperados. Os positivos são 26 mulheres e 14 homens, com idades entre 20 e 83 anos. Todos estão em isolamento domiciliar. Um paciente que estava em isolamento domiciliar foi internado.

São 1.654 casos confirmados, com 1.161 recuperados, 473 ativos (457 em isolamento domiciliar e 16 hospitalizados positivos de Alegrete) e 20 óbitos. Dos 16 internados, 7 estão na UTI Covid e 9 no Hospital de Campanha. Foram realizados 10.373 testes, sendo 8.635 negativos, 1.654 positivos e 84 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 741 pessoas.

