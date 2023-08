Vigilião do Renovo vai invadir a madrugada de domingo em Alegrete com muito louvor e fé

O evento ocorre a cada 90 dias e conta com uma equipe de 15 pessoas na organização que irá receber fiéis de várias igrejas e religiões. O projeto tem propósitos sociais e a entrada só é permitida mediante a doação de 1kg de alimento.

Corredor humano aplaude atleta paralímpica em chegada ao Oswaldo Aranha

Alimentos arrecadados que serão repassados para a ASEBE (Associação Evangélica Beneficente) que já é parceira do Vigilião e fará as doações a quem realmente precisa.

Sobre os encontros do Vigilião do Renovo, ocorrem das 23h às 3h da manhã, onde os participantes ouvirão uma palavra poderosa da parte de Deus e receberão orações e ouvindo canções cristãs de vários cantores de Alegrete e região, pois o propósito é também abençoar pessoas espiritualmente.

Ainda no sábado às 15h, haverá uma carreata com concentração no CTG Farroupilha, saindo às 16h, em direção à Zona Leste para arrecadação de alimentos.

É hora de estender a mão ao pequeno Mateus, portador de doença rara

Nesta 6ª edição estão confirmadas presenças de corais, da Banda Ágape, grupo de coreografia Kadosh e cantores gospel como Ninive Retamar, Chirlaine Lopes, Caune Nathany, Thaiara Marmo, Mauro da Costa, Giulian, Benhur Mathias, Ismael Rines e Pastora Quelem.

Violência contra mulher não para em Alegrete e Agosto Lilás vem para ampliar essa proteção

O desejo de criar este evento nasceu da inspiração do evangelista Henrique. Ele diz ter tido uma visão ampla do reino de Deus.

O religioso realiza lives pelo Facebook todas às quartas e sextas que antecedem o evento para divulgação e agradecer aos patrocinadores, que são em torno de 30 empresas da cidade. Nessas lives, Henrique com parceiros do Vigíliao, cantam canções cristãs e tocam instrumentos.



Haverá sorteios de brindes das empresas patrocinadoras e também camisetas do evento. Segundo os organizadores o Vigilião do Renovo cresce a cada ano, conta com novos parceiros, e abençoa dezenas de famílias no município com um projeto espiritual e social que visa unir igrejas e alcançar vidas.

Fotos: reprodução