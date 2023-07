Kageyama é bicampeã estadual regional de judô com quatro alegretenses na equipe

O segundo semestre da Federação Gaúcha de Judô teve largada em Dom Feliciano. O município da região Centro Sul do Estado foi palco do Campeonato do Interior no último sábado (15). O torneio foi realizado no Ginásio Municipal e teve entrada franca, o que atraiu um bom público.

Mais de 500 atletas de cerca de 20 equipes do interior gaúcho passaram pelos tatames montados em Dom Feliciano. O Campeonato do Interior é, ao lado do Citadino e do Metropolitano, uma das etapas regionais dentro do circuito realizado anualmente pela FGJ.

“Contamos com o apoio da comunidade local e da Prefeitura de Dom Feliciano. Tivemos um ambiente de confraternização e um sábado muito proveitoso para judocas, amigos familiares da região”, destacou o presidente da FGJ, Luiz Bayard.

O dirigente também destacou que Dom Feliciano já foi palco de competições de grande porte da FGJ até antes da pandemia e celebrou a interiorização do judô gaúcho: “Temos polos da nossa modalidade em um número cada vez maior de cidades, o que reflete o trabalho dos nossos professores e a dedicação dos atletas. É uma construção conjunta”.

Como já tradicionalmente ocorre a FGJ realizou, em paralelo a disputa para aspirantes, cuja graduação é menor, e também o Festival da Criança, e atividades lúdicas para os pequenos judocas.

A equipe Kageyama sagrou-se campeã geral do campeonato regional com quatro judocas de Alegrete no seleto time que foi a Dom Feliciano.

Destaque para Wiliam Silva, campeão na categoria sênior até 66 kg. Outro excelente resultado foi obtido pelo judoca André Brazeiro, campeão na categoria master V3 e V4 até 81 kg e vice-campeão na categoria V5 até 81 kg. Ainda na masculino, Iuri Valério Moreira conquistou Bronze na categoria Sênior para atletas com mais de 100 kg. No feminino, Hellen Tito Brazeiro foi Ouro na categoria Sênior até 57 kg.

Os judocas alegretenses agradecem ao professor Ernesto Viana, diretor do Instituto Oswaldo Aranha, onde funciona o projeto Campeões do Futuro, no ginásio, também destacam o apoio da Academia Vida Fitness ( Dojo treinamento na Zona Leste) e Academia Flex ( Dojo treinamento e preparação física), Bolt Academia e Sesc Alegrete.

“Parabéns a toda a Equipe Kageyama, professores Ilson Itamar, Everton Simões, João Francisco, Márcio Vaz, Eduardo Cerqueira, André Brazeiro, Germano e todos os nossos auxiliares técnicos. Parabéns aos nossos atletas, pais, familiares. Bicampeão do Campeonato Estadual do Interior do RS, no total nosso 10º título. Só temos a agradecer a todos, agora começa a preparação para o próximo evento. Vamos fazer uma comemoração, pois nosso pessoal merece”, destacou Cristian Bertoia, diretor da Kageyama.

Fotos: reprodução