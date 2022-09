Lá vem Alegrete a cavalo no 20 de setembro

Desde muito cedo, peões e prendas de Alegrete já estavam acordados para preparar seus cavalos e suas pilhas para o maior evento da cultura do Rio Grande do Sul.

Alegrete é conhecida como a mais gaúchas das cidades do Rio Grande do Sul, e devido a isso, o envolvimento com piquetes e CTGs é grande. E neste dia 20, de forma especial, depois de dois anos, é signifivativa a quantidade dos que prepararam seus cavalos para o grande dia do Desfile de 20 de setembro.

Na praça Getúlio Vargas e nas ruas ao longo do trajeto, o povo à espera da passagem de familiares, amigos que ostentam, em cima de seus cavalos bem encilhados, o orgulho de estar desfilando no evento de maior expressão da cultura gaúcha.

A expectativa é de que de três mil a cinco mil cavalarianos desfilem em Alegrete representando os 15 CTGs e 64 piquetes.