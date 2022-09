Desfile de 20 de setembro, em Alegrete, leva multidão às ruas

E às 9h, os primeiros cavalarianos tendo a frente o Prefeito Márcio Amaral, coordenador dos festejos, Cléo Severo Trindade, da 4ª Região Tradicionalista Marcos Saldanha Junior apontaram na Praça Gertúlio Vargas. Também estavam presentes o Comandante da 6ª Bda Inf Bld, General-de-Brigada Marcelo Carvalho Ribeiro, coronel do 12° BE Comb, Alessandro e o diretor do Fórum de Alegrete, juiz de direito, Rafael Echevarria Borba, acompanhado da família.

Logo atrás o primeiro CTG a passar, o Farroupilha, o mais antigo da cidade com 68 anos. Depois, na sequência, os demais CTGs de Alegrete.

E logo já no início, uma prévia do que será o defile no maior Município do RS. Lindos cavalos, belas prendas e o garbo e orgulho de ser gaúcho.

E por mais de 3 horas eles estavam passando, saindo da concentração no CTG Farroupilha, subindo a rua Barão do Amazonas até chegar no ponto alto do evento que é a Praça Getúlio Vargas. Quem gosta, tranca o pé e acompanha a passagem de todos os CTGs e piquetes.

Veja imagens de alguns personagens, homens, mulheres e crianças que marcaram a volta dos dssfiles da Semana Farroupilha, depois de momentos críticos da pandemia.