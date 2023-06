Encontro de ex-atletas do futsal alegretense vai movimentar a cidade

No próximo dia 24, a 3ª Capital Farroupilha será o palco da 2ª edição do Encontro de ex-atletas de futsal de Alegrete. Será um momento de celebrar a amizade e relembrar os bons momentos vividos no esporte. O evento cresceu de 2022, para este ano quando a cidade vai receber atletas master do Internacional, capitaneados pelo craque Ortiz, e também presença dos gremistas, capitão Sandro Goiano e Patrício, que prometem fazer um grande evento em 2023.

Cresce número de crianças internadas com problemas respiratórios em Alegrete

A organização está a cargo de jogadores como Manteiga, Tilica, Nadinho, Geovane Vaucher e Roberto Japur, que esperam reunir cerca de 20 jogadores que marcaram época no futsal jogando pelo CASS e Real.

Nesta edição, haverá um confronto entre os masters da AABB e Internacional, vencedor leva o troféu em homenagem ao alegretense Edson Vilaverde (in memorian). No clássico de fundo, Legend’s do Real e CASS encaram os Amigos de Sandro Goiano e Ortiz, quem ganhar levanta o troféu Roberto Japur, um dos legendários da história do futsal alegretense. O jogo terá como atleta homenageado João Mário Volpato Soares, o Marucho que deve entrar em quadra.

Thielli, a paraquedista alegretense que conquistou o coturno marrom

Os jogos acontecem no ginásio da Arena Esporte & Lazer com ingresso solidário de 2kg de alimento não perecível.

Mas o evento já inicia às 7h30min, de sábado (24), quando será realizado um café no Ukiosque. Já ao meio-dia de sábado, um almoço no Bistrô com a presença dos atletas. Após os jogos, um jantar de confraternização está agendado para o Restaurante Busanello, com possibilidade de adesão ao público.