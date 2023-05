Las Palmas do alegretense Sidnei garante acesso e volta para a elite espanhola

Depois das rodadas finais em que tudo poderia acontecer nas primeiras posições, é possível dizer quem foi contemplado com o acesso direto à elite de La Liga: Granada e Las Palmas agarraram a chance e se garantiram no último sábado (27).

UD Las Palmas retorna à Primeira Divisão. Os jogadores de García Pimienta cumpriram uma das premissas possíveis da última jornada para garantir o seu regresso à categoria mais alta. A partida contra o Deportivo Alavés foi emocionante, intensa até o minuto 96, com as arquibancadas cobertas por uma maré amarela que levou sua equipe embora. O empate sem gols, diante de 31.790 pessoas, serviu para que o time insular alcançasse seu objetivo na finalização da temporada regular.

Na atual temporada, o time do alegretense vacilou, embora sem grandes consequências para o Las Palmas. A equipe das Ilhas Canárias esteve na dianteira da tabela por mais de 10 rodadas e deixou a peteca cair nos últimos dois confrontos.

O Las Palmas do zagueiro alegretense Sidnei, que chegou na temporada passada e teve uma ótima adaptação e rendimento na equipe que buscava o acesso desde 2018. A equipe de Las Palmas já não disputava a competição de elite desde 2018, quando caiu como 19ª colocada.

(Photo by Gabriel Jimenez/Quality Sport Images/Getty Images)

A rodada final da fase de pontos corridos teve uma vitória por 2 a 0 do Granada diante do Leganés, com gols de Myrto Uzuni e Bryan Zaragoza, no estádio de Los Cármenes. Em casa, os Canários não conseguiram sair do zero com o Alavés, mas o pontinho marcado foi crucial para o clube do alegretense Sidnei, já que o Levante, que vinha logo atrás, bateu o Oviedo por 2 a 1. Uma derrota teria tirado Las Palmas da zona de acesso direto e promovido os valencianos em vez disso.

Fato é que a campanha dos Canários, apesar da liderança em parte da competição, foi bem irregular, com 18 vitórias e 18 empates. Em contrapartida, foram apenas seis derrotas, bem menos do que as 11 do campeão Granada, o que deixa bem claro como La Liga 2 é uma grande briga de foice no escuro.

Os play-offs contarão com os seguintes confrontos: Eibar x Alavés e Albacete x Levante. Só um deles se juntará a Granada e Las Palmas na primeira divisão. Lá na parte de baixo da tabela, caíram Málaga, Ponferradina, Ibiza e Lugo. Em 2023-24, o Racing Ferrol e o Amorebieta já sabem que jogarão a segunda divisão. A história mais envolvente entre os times do play-off é a do Deportivo La Coruña, que mais uma vez terá de passar por partidas eliminatórias se quiser voltar à segunda divisão local.

Sem trocas no comando, Las Palmas foi do começo ao fim com García Pimienta, que alça novos voos na carreira depois de treinar quase todas as equipes de base do Barcelona. O técnico deixou a Catalunha em 2021 e assumiu no ano seguinte o time dos Canários, entregando logo de cara uma promoção para enriquecer seu currículo.

No elenco, Pimienta também tem atletas promissores como Enzo Loiodice, e velhos conhecidos do Barcelona, como Sandro Ramírez, Wilfried Kaptoum e Marc Cardona. Também se destaca a presença de Jonathan Viera, com passagens por Valencia, Valladolid, Standard Liège e Beijing Guoan. Viera carrega o peso de ser uma prata da casa, tendo iniciado sua carreira em Las Palmas e retornado para sua quarta passagem no clube, agora com o carimbo do acesso à elite.

(Photo by Fermin Rodriguez/Quality Sport Images/Getty Images)

O alegretense Sidnei camisa 18, defensor do Las Palmas das Ilhas Canárias, atuou em 19 jogos, treze deles como titular e marcou um gol. Junto com o clube, ele festejou em carreata junto a torcida canária o retorno à elite do futebol espanhol.