Livro da Câmara e exemplares da Lei Orgânica são repassados para projeto de escola

Na manhã da última quarta-feira(1), na Sala da Presidência da Câmara Municipal de Alegrete foi recebida a visita da Professora Vera Rute Rodrigues Fernandes, da Escola Demétrio Ribeiro na qual leciona Sociologia e Filosofia no 2º ano do Ensino Médio do educandário.

O motivo da cordial visita, foi para tomar conhecimento mais aprofundado do Poder Legislativo, para o Projeto: Alegrete- Conhecer, Conviver e Valorizar da Escola Demétrio Ribeiro que abrange todas as turmas da pré-escola até o Ensino Médio.

O propósito do projeto, de acordo com a Professora Rute, é mostrar para os alunos e para os alegretenses a cidade em suas várias instâncias.

Segundo a professora, o projeto ainda está em fase de estudos, pesquisas e elaboração de resenhas, após haverá a culminância em data ainda não prevista, mas, em breve será definida e comunicado a todos que tiverem interesse em conhecer mais a história do município.

Das mãos do vice-presidente da Câmara Municipal de Alegrete, Ver. Itamar Rodriguez a professora recebeu as edições da Lei Orgânica do Município e o Livro Câmara: 180 anos. A Câmara elogiou a iniciativa da Escola, colocando o Legislativo à disposição para pesquisas e conhecimentos, além de adiantar que a Escola do Legislativo, assim como os materiais estarão disponíveis a todos que pretendam aprofundar seus conhecimentos.

Estiveram presentes também no momento, o 2º Secretário Ver. Bispo Enio Bastos, Diretor Administrativo Sérgio Prates, os agentes legislativos Alessandra Mendes Prates e Wilson Roberto, o documentalista da Câmara João Cândido e a Chefe de gabinete da Presidência Naiane Albuquerque.

Foto: assessoria de comunicação CMA