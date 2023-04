Mãe é presa por suspeita de submeter filhas a exploração sexual no RS; suspeito de abusos também é preso

Uma mulher foi presa em flagrante, nesta quinta-feira (27), por suspeita de submeter suas três filhas – de 8, 10 e 12 anos – a exploração sexual em Porto Alegre. Também foi preso em flagrante, a 120 km de distância da Capital, em Imbé, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, um homem suspeito de pagar uma mesada à mãe das meninas e de abusar das crianças.

A Polícia Civil afirma que o homem ofertava presentes, como brinquedos, roupas e material de higiene pessoal, às meninas. Ele receberia as crianças em um apartamento a poucas quadras de sua casa. Ele também é suspeito de produzir material de pornografia infantil para venda e uso pessoal.

A 1ª Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA) descobriu o caso após receber uma denúncia anônima.

“Esse crime chegou através de uma denúncia anônima, de uma pessoa que viu uma conversa no computador da empresa onde a mãe dessas meninas trabalhava, com o pedófilo”, diz a delegada Camila Franco Defaveri.

No celular do suspeito, a polícia encontrou mensagens em que o homem ofereceria uma lista com preços para abusar das crianças que era enviada, inclusive, a outras outras mães de menores de idade. Segundo a delegada, era “um cardápio” de abusos. O caso deve ser dividido em vários inquéritos, a partir da identificação de novas suspeitas de submeter crianças a exploração sexual.

As crianças foram encaminhadas para perícia psíquica e verificação de violência sexual no Centro de Referência em Atendimento Infanto-juvenil (CRAI) do Instituto Geral-de Perícias (IGP), em Porto Alegre. Equipes do Conselho Tutelar, do próprio IGP e das delegacias de Imbé e Balneário Pinhal participaram da operação.

O homem foi autuado por exploração sexual, pornografia infantil e fraude processual, em razão de tentar danificar aparelhos eletrônicos que foram apreendidos.

Denúncia

Casos de exploração sexual de menores podem ser denunciados pelos telefones 181 e 0800-642-6400. A Polícia Civil do RS também recebe relatos pelo WhatsApp (51) 98444-0606.

Policiais cumprem mandados de busca e apreensão contra suspeitos no RS — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Prisões

Os flagrantes foram feitos após a polícia cumprir mandados de busca e apreensão em Porto Alegre e Imbé. A mulher foi encontrada em casa, na Zona Sul da Capital, onde foi presa por exploração sexual. Os agentes também cumpriram mandados no local de trabalho dela, onde as conversas com o homem teriam sido realizadas.

Em relação ao homem, os primeiros mandados foram cumpridos na casa onde ele mora, no município do Litoral Norte. Segundo a polícia, o local é um “imóvel de luxo”, amplo e com muita segurança.

No momento em que os policiais ingressaram na residência, o investigado teria quebrado um celular e um computador. Contudo, a Divisão de Informática do IGP conseguiu recuperar conteúdos armazenados. O suspeito trabalha na área de tecnologia da informação (TI), atuando na “deepweb”, segundo a delegada.

Já no apartamento, mantido sem o conhecimento da esposa do suspeito, foram encontrados diversos objetos, como vibradores com resíduos humanos, diz Camila Franco Defaveri.

“Ele usava um apartamento perto, de um quarto, bem pequenininho, para cometer os abusos. A cama estava bem bagunçada”, conta a delegada.

Policiais cumprem mandados de busca e apreensão contra suspeitos no RS — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Por Gustavo Chagas, g1 RS e RBS TV