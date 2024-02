Cirurgia de tireoide com uso de equipamento de alta tecnologia é realizada em Alegrete

Share on Email

Sob a direção do cirurgião Dr. Erasmo Guterres e com o auxílio técnico da empresa Jomhedica de Porto Alegre, foi realizada a primeira tireoidectomia com monitorização de nervos laríngeos na instituição.

A cirurgia, que contou com o uso do C2 NerveMonitor – Surgical Line, um avançado monitor de integridade de nervos fabricado pela INOMED com tecnologia alemã, representou um passo importante na busca por maior segurança e qualidade nos procedimentos cirúrgicos envolvendo a tireoide.

O C2 NerveMonitor é uma ferramenta intraoperatória crucial que permite ao cirurgião identificar a inervação dos nervos motores por meio da eletromiografia. Essa capacidade de monitoramento em tempo real é fundamental para proteger os nervos e prevenir possíveis lesões durante o procedimento, garantindo assim o sucesso da cirurgia e preservando a qualidade de vida do paciente.

Liziane Araújo, assessora técnica da empresa Jomhedica, destacou a importância desse avanço tecnológico no campo da cirurgia de tireoide. Segundo ela, a utilização do C2 NerveMonitor traz uma nova camada de segurança e precisão aos procedimentos, proporcionando aos pacientes uma experiência cirúrgica mais confiável e minimizando os riscos associados à intervenção.

A realização bem-sucedida desta primeira cirurgia realizada pelo médico cirurgião Erasmo Guterres, com monitorização de nervos laríngeos no Hospital da Santa Casa de Caridade de Alegrete, não apenas evidencia o compromisso da instituição com a excelência clínica, mas também abre portas para futuros avanços na área da cirurgia endócrina na região.