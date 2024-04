Médico infectologista passa a atender na Santa Casa

Dentro da proposta de ampliar os serviços em saúde, a Santa Casa está colocando à disposição da comunidade uma nova especialidade médica. Trata-se do médico infectologista Guilherme Zinelli, graduado em Medicina pela Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC), Lages (SC), com Residência Médica em Infectologia pelo Hospital Geral de Caxias do Sul (HG/UCS) e pós graduado em Prevenção e Controle de Infecção Hospitalar, pelo Hospital Albert Einstein (SP).

O infectologista já está em atividade no município, onde além de integrar a equipe de Controle de Infecção Hospitalar da Santa Casa, também atua na Secretaria de Saúde, pelo turno da manhã, no Serviço de Atendimento Especializado (SAE), com pacientes portadores de HIV/Aids.

Para o presidente da Santa Casa, o retorno de Zinelli, com esta importante especialidade, vem num momento certo para o hospital. “Durante a COVID passamos muitas dificuldades, em função de não termos este profissional em nossa cidade, desta forma valorizamos muito a chegada do doutor Guilherme, pois vai nos ajudar muito no controle de infecções, uso de medicações e trato de pacientes em sua área de atuação. Esperamos que de volta a sua cidade, seja ela sua residência permanente”, confessa Roberto Segabinazzi.

Segundo Zinelli, o principal foco do serviço é o de prevenção de infecções relacionadas à assistência, promovendo apoio para todas as equipes numa perspectiva multidisciplinar. “Faremos uma vigilância ativa das infecções, atuando basicamente com a prevenção e controle de Infecções Associadas à Assistência à Saúde (IRAS) e consultoria em antibioticoterapia, diagnóstico e tratamento de doenças infecciosas”, informa.

O infectologista diz que quando o paciente vem de fora, pode trazer para o hospital uma infecção nova ou pode adquirir infecção dentro do hospital. “Uma das funções do infectologista é monitorá-las e propor estratégias para reduzir taxas de infecção”. Ele lembra que seu trabalho é feito com uma equipe, que já atua dentro da Santa Casa. “Esse trabalho do controle de infecção, vai desde o controle da água dentro do hospital, até o controle rigoroso da esterilização dos materiais, e higiene no preparo dos alimentos, para propor uma estadia segura para o paciente dentro do hospital.”

Zinelli está atendendo na Santa Casa, no turno da tarde, pacientes na modalidade particular e junto ao consultório do Carisaúde, o cartão de descontos da Santa Casa. Para marcar consulta com o infectologista, basta ligar para o Carisaúde, através dos telefones (55) 3426-2888 e (55) 9962-64720.