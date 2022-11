Demétrio Ribeiro leva à Câmara projeto apresentado na Praça Getúlio Vargas

O projeto Alegrete – conhecer, conviver e valorizar” da escola Demétrio Ribeiro foi apresentado na Câmara de Vereadores.

Uma comitiva do educandário, esteve presente na Câmara de Vereadores na manhã de quinta-feira(10), e fez uso do Espaço Regimental durante sessão ordinária, quando foi relatado um trabalho que movimentou a comunidade escolar e, levado à Praça Getúlio Vargas, exatamente no dia do aniversário do município (25 de outubro) recebeu aplausos de toda a cidade. Trata-se do Projeto Interdisciplinar Alegrete – Conhecer, Conviver e Valorizar, que abrangeu desde o Ensino Fundamental até o Médio.

Na Câmara, foram apresentados dois desses trabalhos: As Mulheres nos Espaços de Poder e A História dos Monumentos da Praça Getúlio Vargas.

Os alunos estavam acompanhados pela diretora Marizete Goulart e pelos professores Vera Fernandes e Pedro Franco.

O Espaço Regimental foi uma proposição da vereadora Dileusa Alves.