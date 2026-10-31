Ministério Público busca confirmar autenticidade de pintura atribuída a Tarsila do Amaral em Alegrete

A autenticidade de uma pintura atribuída à artista modernista Tarsila do Amaral, que faz parte do acervo do Museu de Arte José Pinto Bicca de Medeiros, em Alegrete, será investigada por meio de uma perícia especializada.

31 de outubro de 2026 Renan Irizaga Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0

O trabalho será realizado gratuitamente pelo perito Douglas Quintale, a partir de uma parceria firmada com o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS).

O acordo foi estabelecido durante uma reunião realizada na segunda-feira (26). Douglas Quintale é o único profissional autorizado a emitir certificações relacionadas à autenticidade de obras da artista, conforme atribuições concedidas pelos legítimos representantes dos direitos patrimoniais e sucessórios ligados ao legado de Tarsila do Amaral. Pelo MPRS, participaram do encontro a coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, Ana Marchesan, e a promotora de Justiça Camila Felix Argenta.

A pintura também é alvo de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em 11 de junho de 2026. O processo busca garantir a preservação da obra, que integra o acervo do museu municipal, fechado desde 2016.

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O imóvel e as peças que compõem o acervo estão sob responsabilidade do Município de Alegrete, conforme convênio firmado entre a Fundação Educacional de Alegrete (FEA) e a administração municipal.

Na ação, a promotora Camila Felix Argenta destaca que, independentemente da confirmação da autoria, são necessárias medidas de proteção para evitar danos à pintura até a conclusão da avaliação técnica. Atualmente, a obra permanece sob os cuidados do Município. A previsão é de que a perícia seja finalizada ainda em 2026.

Sobre a artista

Tarsila do Amaral é considerada uma das principais representantes do Modernismo brasileiro. Nascida em 1886, a artista marcou a história das artes plásticas nacionais ao desenvolver uma linguagem própria, com cores vibrantes, traços característicos e referências às paisagens, à cultura e ao cotidiano do Brasil.

Sua produção artística teve papel importante na construção de uma identidade visual brasileira e permanece como referência na história da arte nacional.

Fonte: MP-RS

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