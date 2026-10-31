Paleta Atlântida cancela edição prevista para Uruguaiana em meio a acontecimentos políticos no município

A edição do Paleta Atlântida prevista para Uruguaiana não será realizada. A decisão foi comunicada pela organização do evento, que atribuiu o cancelamento aos recentes acontecimentos políticos no município.

Em manifestação, os organizadores afirmaram que o projeto acabou inserido em um contexto alheio à proposta original do evento, voltada à valorização da cultura gaúcha, à confraternização e à movimentação da economia regional.

A edição vinha sendo planejada desde o início do ano e tinha como objetivos atrair visitantes, fortalecer o turismo e gerar oportunidades para diferentes setores da economia local. A iniciativa também contava com investimentos de empresas privadas e do Governo do Estado.

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Segundo a organização, o Paleta Atlântida está fora de qualquer discussão política e o cenário atual compromete as condições consideradas necessárias para a realização da programação.

O evento tem como principal referência o churrasco, uma das tradições mais representativas da cultura gaúcha, reunindo gastronomia, entretenimento e atividades de integração. A proposta em Uruguaiana buscava ampliar a visibilidade do município e movimentar a economia da Fronteira Oeste.

Ao anunciar a decisão, a organização lamentou que o projeto não possa ser concretizado e agradeceu às empresas, aos parceiros, fornecedores e profissionais envolvidos no planejamento. Também reconheceu os investimentos e o trabalho realizados até o momento.

A manifestação foi encerrada com uma mensagem de respeito à população de Uruguaiana e aos municípios da Fronteira Oeste.