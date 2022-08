Mobilização de piquetes e CTGs, para festejos farroupilhas deste ano, indica grande recomeço

Com a proximidade de setembro, as cidades gaúchas começam a se preparar para celebrar o mês mais importante para cultura do Rio Grande do Sul. A programação dos festejos farroupilhas em 2022 começou, na última sexta-feira, dia 12, com a geração da Chama Crioula.

A solenidade, que marcou a 73ª Geração de Chama Crioula foi organizada pela 21ª Região Tradicionalista do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), na cidade de Canguçu, enquanto que no sábado (13) ocorreu a cerimônia de distribuição da chama. No último domingo (14), as comitivas saíram com a Centelha para as 30 regiões tradicionalistas, cruzando o território como faziam os tropeiros.

Ao que tudo indica, os festejos farroupilhas não terão grande impacto em razão dos dois anos de parada por conta da pandemia. Pelo menos, essa é a visão de Ilva Goulart, ex-coordenadora da quarta região e muito atuante no movimento tradicionalista, a qual conversou com a reportagem do PAT sobre o que esperar do envolvimento das pessoas nos Festejos Farroupilhas deste ano.

Segundo Ilva Goulart, os eventos voltados à Semana Farroupilha, em 2022, contarão com bastante engajamento do povo gaúcho, especialmente da população alegretense. “Será um recomeço após a pandemia” – destacou Ilva. Além disso, ela salientou a importância dos Festejos Farroupilhas para a economia local.

Indumentária gaúcha, ração nas veterinárias, mão de obra para alimentar os cavalos, locações de baias, transporte para interior do município para trazer cavalos, tudo isso movimenta a economia alegretense. Também, Ilva comentou sobre importância para o turismo, já que o município tem o maior desfile de cavalarianos do Estado. Vale lembrar que, em 2024, a cerimônia de acendimento da Chama Crioula será em Alegrete.