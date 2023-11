Modalidade Feminina é atração nos Jogos da Soliedariedade neste domingo

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Neste domingo, ocorre mais uma edição da Copa Pablo Marzulo. Nesta edição, é vez do futsal feminino que contará com cinco equipes na briga pelo título.

RG Futsal, Arena Alegrete, Cruzeiro, Futsal Feminino Baita Chão e Ranek de Rosário do Sul. Ao total serão disputados 14 jogos, com início partir das 9h da manhã no ginásio da Arena Esporte e Lazer. Essa competição tradicional da categoria prometer levar um bom público para prestigiar.

Uruguaianenses do Atlético campeão no feminino

Segundo o coordenador, Roger Severo, Jogos da Soliedariedade é um campeonato que busca integrar e promover cultura e entretenimento aos alegretenses. Ele destaca que essa edição do feminino prometer ser muito acirrada em virtude de cada ano a modalidade mostrar crescimento técnico. Confira abaixo os confrontos.