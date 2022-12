Montagem dos camarotes em andamento na Avenida do Samba em Alegrete

O trabalho na Avenida Inácio de Campos de Menezes onde vai acontecer o desfile das cinco escolas de samba de Alegrete está por conta da montagem da estrutura dos camarotes. Estão sendo usados blocos de cimento para fazer o local onde o público que vai assistir a festa. Os 143 camarotes vão ser cobertos e terão iluminação.

Quanto à segurança do local, o presidente da Assercal diz que vão ter reunião com a Brigada Militar e a Polícia Civil para que o evento tenha segurança a quem for assistir e paticipar do Carnaval em março de 2023.

O trabalho também vai incluir a iluminação da pista, som e outros aspectos para que a festa seja um sucesso. A previsão de entrega dos camarotes é para o dia 15 de fevereiro.

A Assercal dispõe de duas emendas parlamentares, uma de 150 mil do Deputado Afonso Motta(PDT) e outra de 100 mil do Deputado Henrique Fontana(PT). Mas, conforme Vaucher os custos de toda a montagem da Avenida vai ser de cerca de um milhão de reais. A Prefeitura vai repassar de 700 mil reais à Assercal em três parcelas, sendo que conforme o Secretária de Educação, Rui Alexandre Medeiros, já repassou um parcela.