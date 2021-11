Morte de jovem apaixonada pela dança e pelo tradicionalismo consterna familiares e amigos

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Apaixonada pela dança, era integrante da invernada adulta do Grupo Nativista Ibirapuitã. Também cursou um período de Nutrição pela Uniasselvi e era uma menina de sonhos e buscas – assim, alguns amigos decreveram um pouco sobre Nathalia dos Anjos de 23 anos.

Ela faleceu na noite de sexta-feira(5), na Santa Casa de Alegrete. De acordo com a tia Rosemeri Mota, ela tinha diabetes e teve uma pneumonia. Mesmo vacinada com as duas doses e o teste Covid feito aqui, negativo, uma outra amostra foi enviada para o laboratório. Por esse motivo, ficou também a suspeita da Covid-19.

Muito abalada, Rose falou: faz cinco meses que perdi meu irmão, refere-se a Celmar Gonçalves, e agora ela. Nunca estamos preparados. Nathalia era uma tradicionalista nata, nasceu no meio do tradicionalismo” completou.

Nathalia sempre esteve envolvida no meio tradicionalista, algo que cultuou com devoção. Era filha do também tradicionalista Celmar da Rosa Gonçalves de 53 anos, conhecido como Tita. Ele faleceu em maio desse ano, depois de três anos de muita luta contra uma doença que não teve diagnóstico.

Em pouco tempo, depois da primeira postagem sobre o falecimento, as redes sociais foram ” inundadas” de mensagens e homenagens.

Familiares, amigos e uma nota do Escritório Minuano que, também, lamentou a morte da jovem que era funcionária da empresa. Todos consternados e incrédulos com a notícia.

Uma menina que tinha um sorriso contagioso, que era muito guerreira e tinha belas e numerosas amizades. A partida repentina e precoce abalou a todos que a conheciam e também aqueles que se solidarizam diante da dor do luto.

Celeni Viana acrescentou que a conheceu desde criança, uma menina linda, cheia de vida e que sempre foi muito agarrada aos pais, à família. Ele também lembrou que Nathalia fez parte do quadro de estagiários da Câmara de Vereadores há cerca de seis anos.

Nathalia deixa mãe e irmã.