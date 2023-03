Motociclista sofre fratura exposta em acidente na Assis Brasil

Conforme relato dos policiais, o homem de 61 anos, dirigia um Fiat Uno na rua Bento Gonçalves em direção a rua Bento Manoel, Centro, Alegrete.

No cruzamento com a Avenida Assis Brasil, o motorista destacou que não teria visualizado a Honda, por esse motivo, assim que avançou ocorreu a colisão com a moto que estava na preferencial. Com o impacto, o motociclista “voou” pelo para-brisa e caiu alguns metros à frente.

Fio solto provoca acidente entre moto e carro no bairro Segabinazzi

Os Bombeiros estavam se delocando para uma ocorrência(verificação de marimbondo), pararam e realizaram o atendimento de primeiros socorros. O piloto que teve fratura exposta em uma das pernas, além de escoriações foi levado à Santa Casa pela ambulância.

Maurício Pit: um adestrador bom para cachorro

O condutor do Uno não se feriu. Ambos veículos tiveram danos consideráveis.

Com irregularidades, a moto foi recolhida ao Depósito do Detran.