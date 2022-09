Mulher, de 20 anos, é morta com tiro nas costas em Alegrete

Na madrugada deste domingo (11), Alegrete registrou o 10° homicídio deste ano de 2022.

Segundo informações da Brigada Militar, uma guarnição foi acionada por volta das 3h, em decorrência de disparos de arma de fogo e uma pessoa ferida.

No local, na rua Joaquim Paim, no bairro Saint Pastous, foi constatado que a vítima já estava em óbito. A mulher foi identificada como Eduarda de Castro Cardoso de 20 anos.

O Samu foi acionado e os técnicos atestaram o óbito.

Conforme relato de testemunhas, a vítima havia discutido com um suspeito e, pouco tempo depois, em via pública, ele a atingiu com um disparo de arma de caça(espingarda), pelas costas. O corpo permaneceu no local até a chegada da Perícia na manhã deste domingo.

Ainda, de acordo com os familiares, Eduarda deixa um filho de 4 anos. O homicídio ocorreu por volta das 3h, de hoje, na Zona Leste de Alegrete.

Foram realizadas buscas, mas o suspeito não foi localizado, até o momento. Qualquer informação pode ser repassada para o 190.

Uma guarnição da Brigada Militar ficou no endereço até a Perícia chegar e a Polícia Civil, por volta das 7h. O corpo foi removido ao IML da Santa Casa pela Funerária Angelus.