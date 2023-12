Mulher desaparece nas águas do rio Ibirapuitã: bombeiros já realizam buscas

Share on Email

Uma mulher de 48 anos foi avistada nas águas do Rio Ibirapuitã, próximo à Ponte Borges de Medeiros. Segundo relatos de um pescador que se encontrava nas imediações, a testemunha visualizou a queda da mulher e ouviu gritos que ecoaram pelo local.

A Brigada Militar foi acionada e encontrou uma moto modelo Biz abandonada na entrada da ponte. Isso levantou suspeitas sobre a possível conexão entre a queda da mulher e o veículo deixado para trás. Os policiais entraram em contato com um familiar da mulher, devido à placa da Biz e ficaram sabendo que a possível vítima reside no bairro Honório Lemes.

Até o momento, não há detalhes das circunstâncias exatas do ocorrido. Os bombeiros foram acionados imediatamente e estão realizando buscas com embarcação no Rio Ibirapuitã.